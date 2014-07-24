معلومات مجلس الوزراء ينفى انتظار مصر لحدوث زلزال مدمر

نفى مركز معلومات دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الخبر الذى تناولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي أمس الأول /الثلاثاء منسوبا للدكتور أحمد بدوى رئيس الشبكة القومية للزلازل ومستشار إدارة الأزمات والكوارث بمركز المعلومات ودعم اتخذ القرار بمجلس الوزراء حول ” مصر تنتظر زلزالا مدمرا” .

> وأوضح المركز فى بيان له اليوم أن هذ الخبر عار تماما من الصحة ولم يصرح الدكتور أحمد بدوى بمثل هذه المعلومات غير العلمية لأية جهة وأن التنبؤ بالزلازل من المستحيل ، فأجهزة الرصد تسجل الزلازل وقت حدوثها.

> وقال الدكتور بدوى إن ما حدث يومى الثلاثاء والجمعة من زلازل بسيطة تعتبر من الأنشطه المعتادة بمنطقة خليج السويس ووادى حجول لا تدعوا للقلق على الإطلاق كما أن حدوث مثل هذه الزلازل يؤكد الحقيقة العلمية الراسخة بأن النشاط الزلزالى فى مصر من المستويات المتوسطة عالميا.

> يهيب مركز المعلومات بوسائل الإعلام توخى الحذر فى نشر مثل هذه المعلومات خلال تلك المرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد.

أ ش أ