تموين أسوان تستعد للعيد بطرح لحوم سودانية فى المجمعات الإستهلاكية ب42 جنيه للكيلو



> أكد المحاسب حسام العربي وكيل وزارة التموين بأسوان، علي أن المديرية استعدت لاستقبال عيد الفطر حيث أنه تم وصول المقرارات التموينية للمديرية وجاري صرفها للمستحقين من أصحاب البطاقات التموينية.

وأوضح بأنه بناءاً علي تعليمات وزير التموين ومحافظ أسوان تم التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة السلع بالجملة لتوفير السلع الغذائية الرئيسية والإستراتيجية والغير غذائية عبر فروعها المنتشرة بربوع المحافظة ، مع طرح كميات كبيرة من الأسماك بأسعار مناسبة ، وتكثيف المعروض خلال أيام العيد ، فضلاً عن توافر كميات من اللحوم السودانية بأسعار 42 جنيه للكيلو ، كما يتم متابعة وصول حصص البوتاجاز والمواد البترولية للمحافظة والإشراف علي توزيعها.