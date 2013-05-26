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أجمل الفساتين في مجموعة Burberry الجديدة

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أجمل الفساتين في مجموعة Burberry الجديدة أجمل الفساتين في مجموعة Burberry الجديدة

سارت دار الأزياء البريطانية الشهيرةBurberry على خطة أشهر دور الأزياء العالميّة، وقدّمت مجموعة جديدة لموسم Resort 2014 .
لفتنا في هذه المجموعة عددًا من الفساتين الأنيقة التي تميّزت بقصّات عصرية وألوان ناعمة. وكانت التفاصيل البرّاقة بالكريستالات المختبئة في تفاصيل الفساتين هي أكثر ما جذبنا إليها. وعلى الرغم من طغيان اللونين الأبيض والأسود على هذه المجموعة إلا أنها احتوت على ألوان ربيعية ناعمة كالوردي والبيج.
شاهدي أجمل ما قدمت دار Burberry في مجموعة Resort 2014 .

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