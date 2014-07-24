مشاركة مصرية بالمؤتمر الدولي لمقدمي الملاحة الجوية بايرلندا

شاركت مصر فى المؤتمر الدولى لمقدمى خدمات الملاحة الجوية بالشرق الأوسط المعروف باسم “الكانزو” الذى عُقِدَ مؤخّرًا بمدينة دبلن بايرلندا ، فى إطار الإهتمام بالمشاركة فى المؤتمرات والمحافل الدولية المتخصصة فى الطيران المدنى والملاحة الجوية بناءً على توجيهات الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني.

وأشار الدكتور محمود عصمت رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية إلى أهمية مشاركة مصر فى مثل هذه المؤتمرات لتبادل الخبرات ومعرفة أحدث الدراسات والخطط فى مجال الملاحة الجوية.

ومن جانبه قال الكابتن إيهاب محى رئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية عقب عودته ومشاركته بالمؤتمر، إنه تم تقديم ورقة عمل تتضمن الأنشطة المتقدمة لخدمات الملاحة الجوية فى مصر طبقا للمقاييس العالمية، كما عرض الخطة الاستثمارية للشركة في تحسين بيئة العمل و استخدام احدث التقنيات المطبقة عالمياً والمدرجة بخطة الشركة كما شارك في المؤتمر كابتن مدحت عبد العظيم مدير الشئون الدولية بالشركة.

جديرٌ بالذكر أن مصر من أوائل الدول الأعضاء بمنظمة “الكانزو” منذ إنشائها فى عام 2004، وهى كيان دولى مستقل يرعى مصالح مقدمى الخدمات الملاحية على الصعيد الدولى و تضم عدة دول من بينها مصر و السعودية و السودان و الاردن و بريطانيا و ايطاليا .