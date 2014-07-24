بالصور..وصول «السودانية المُتنصرة» المحكوم عليها بالإعدام إلى روما عقب ضغوط دولية

وصلت اليوم الخميس، إلى العاصمة الإيطالية روما، مريم يحيى “أبرار” مع أفراد أسرتها، بحسب ما ذكرت جريدة المقرن السودانية، على متن طائرة للحكومة الإيطالية،بعد أن شغلت قضيتها الرأي العام المحلي والعالمي.

مريم يحيى سودانية كانت قد حصلت على عفو من عقوبة الإعدام لتحولها من الإسلام إلى المسيحية.

و مُنعت مريم، من قبل السلطات السودانية، من السفر ما عرض الحكومة السودانية إلى ضغوط كبيرة من قبل أمريكا وبريطانيا وعدد من الدول الغربية.

وأظهر التلفزيون الإيطالي مريم يحيى إبراهيم “27 عاما” وهي تغادر الطائرة في مطار شيامبينو في روما بصحبة أسرتها ولابولو بيستيلي نائب وزير الشؤون الخارجية الإيطالي.