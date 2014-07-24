محافظ المنيا يتفقد أعمال الرصف بحي شلبي بالمنيا

تفقد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا أعمال الرصف بحي شلبي عقب الانتهاء من توصيلات الغاز الطبيعي للحي .

شدد المحافظ على ضرورة الإسراع في انجاز الأعمال تسهيلا على حركة المرور والتنقل على أهالي الحي، كما وجه برفع أية مخلفات بشكل فوري والعمل على متابعة عدم عودة الإشغالات التي تم رفعها مرة أخرى، إلى جانب تطوير وتجميل الميدان الرئيسي بالحي حفاظا على المظهر الجمالي، كما استمع المحافظ لشكاوي ومقترحات عدد من سكان الحي .

من جانبه أعلن إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة المنيا أن رصف حي شلبي يأتي ضمن خطة الرصف الموحدة لمدينة المنيا والتي تبلغ تكلفتها 16 ونصف مليون جنيه ، تم تخصيص 90% منها لحي غرب المدينة، مؤكدا انه يتم البدء في أعمال الرصف عقب الانتهاء من أعمال البنية التحتية مثل مد الغاز الطبيعي وشبكة الصرف الصحي .