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تايلاند تطلب من إسرائيل نقل العمال من رعاياها بعد مقتل واحد منهم

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طلبت تايلاند من إسرائيل، الخميس، أن تنقل «فورا» آلاف العمال التايلانديين الموجودين بالقرب من قطاع غزة، وذلك غداة مقتل واحد منهم.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، سيك واناميتي، أن تايلاند «اتصلت بوزارة الخارجية الإسرائيلية وأرباب العمل لتطلب منهم نقل 4 آلاف عامل تايلاندي يعملون في 96 مشروعا زراعيا بالقرب من قطاع غزة إلى مناطق آمنة على بعد 10 كيلومترات أو 20 كيلومترا فورا ودون شروط»، كما نصحت بانكوك رعاياها بالتوقف عن العمل بشكل مؤقت.

وأضاف المتحدث: «لكننا لن نقوم في الوقت الحالي بإجلاء عاملينا من إسرائيل»، موضحا أن جثمان ناراكورن كيتيونجكويت، 36 عاما، سيعود إلى تايلاند».

وأفادت الشرطة الإسرائيلية أن البيت الزجاجي الذي كان العامل موجودا فيه في قرية تعاونية في منطقة عسقلان أصيب بقذيفة هاون أطلقت من قطاع غزة، الأربعاء.

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