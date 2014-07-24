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واشنطن تدين مقتل العشرات في تفجير مزدوج بشمال نيجيريا

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أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، مقتل ما يقرب من 100 شخص وإصابة العشرات في انفجارين بمدينة كادونا شمالي نيجيريا، الأربعاء، واللذين استهدفا عددا من رجال الدين المسلمين وزعيم المعارضة، محمد بوهاري.

وقالت نائبة المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماري هارف، إن بلادها تطالب بتحقيقات لكشف خيوط الجريمة، وطالبت النيجيريين بتجنب القيام بأعمال انتقامية، وقدمت التعازي إلى أسر الضحايا.

واستهدف الانفجاران موكبا لرجال دين مسلمين بينهم العالم الشهير المعتدل، الشيخ داهيرو بوتشي، بالإضافة إلى زعيم المعارضة، محمد بوهاري، اللذين نجيا بأعجوبة من الموت لكن 3 من مرافقي «بوهاري» أصيبوا وما زالوا يتلقون العلاج بأحد المستشفيات.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الانفجارين، لكن مدينة كادونا شهدت انفجارات في أوقات سابقة نسبت إلى جماعة «بوكو حرام» المتشددة.

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