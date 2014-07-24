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موسكو تنفي أن الصواريخ التي أسقطت طائرتين أوكرانيتين أطلقت من روسيا

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قالت وكالة «إنترفاكس للأنباء» إن وزارة الدفاع الروسية نفت، الخميس، ما جاء في بيان لمجلس الأمن الأوكراني بأن الصواريخ التي أسقطت طائرتين حربيتين أوكرانيتين ربما أطلقت من روسيا.

ونقلت الوكالة عن مصدر لم تسمه قوله: «في محاولة لتضليل الرأي العام وتحويل الانتباه بعيدا عن كارثة الطائرة الماليزية (بوينج 777) تستحق خيالات سلطات كييف أن توضع في الكتاب الأحمر للحكم العسكري».

وقال مجلس الأمن الأوكراني، الأربعاء، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الصواريخ التي أسقطت طائرتين نفاثتين حكوميتين في شرق أوكرانيا أطلقت من روسيا.

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