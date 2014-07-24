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الأرصاد تصدر بيان بحالة الطقس المتوقع على مصرخلال أيام عيد الفطر المبارك

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الأرصاد تصدر بيان بحالة الطقس المتوقع على مصرخلال أيام عيد الفطر المبارك الأرصاد تصدر بيان بحالة الطقس المتوقع على مصرخلال أيام عيد الفطر المبارك

 

صرح السيد  أحمد حسين إبراهيم رئيس مجلس الإدارة الهيئة العامة للارصاد الجوية أنه من المنتظر أن تميل درجات الحرارة نحو الأرتفاع إعتبارا من يوم الإثنين القادم الموافق 28 يوليو وحتى يوم الأربعاء ليسود طقس حار رطب على محافظات الوجة البحرى والقاهرة شديد الحرارة على محافظات الصعيد وجنوب سيناء وإن ظل معتدل على السواحل الشمالية خلال ساعات النهار والطقس لطيف ليلا على كافة الأنحاء .

وقال بصفة عامة تسمح الأجواء للخروج للمتنزهات والحدائق والأستمتاع بكل شواطئنا المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط والقيام بكافة الأنشطة البحرية هناك… والنصيحة فقط بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خاصة ما بين وقتى الظهيره والعصر…. وعن درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال هذه الفتره على :-

 

الســــــــواحل الشمالية وشمــال سيناء من 31 إلى 32 درجة مئوية.

محــــــــافظات الوجة البحرى والقاهرة من 36 إلى 38 درجة مئوية.

محــــــــافظات شمـــــــــال الصـــــــعيد من 39 إلى 40 درجة مئوية.

محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء من 42 إلى 43 درجة مئوية.

 

هذا ويمكن الأتصال بالهيئة العامة للأرصاد الجوية على مدار ال 24 ساعة على التليفون 26849859

 

ا ش ا

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