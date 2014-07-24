مقتل 3 و إصابة 3 آخرين في مشاجرة بسبب “القمامة” بالفيوم

لقي 3 أشخاص مصرعهم بأعيرة نارية وطعنات نافذة بالرقبة، وأصيب 3 آخرين في معركة استمرت قرابة ساعة قبل السحور بقرية بيهمو التابعة لمركز سنورس بالفيوم، أستخدمت فيها الأسلحة الألية والسيوف والشوم والحجارة بسبب خلافات الجيرة .

كان مستشفي سنورس المركزي قد أستقبل جثة البرنس شعبان السيد ٤٥ سنة، مدير محطة الصرف بالقرية علي أثر إصابته بنزيف داخلي بالصدر، ونقلت سيارات الإسعاف جثة أحمد جمعة أبو بكر يونس ٤٥ سنة، متأثرا بطعنة نافذة بالرقبة وجثة حسان محمد حسن ٤٥ سنة وبها طعنة وطلق ناري بالرقبة .

كما أستقبل قسم الطوارئ بمستشفي الفيوم العام كل من شاري عبد الغني ٥٠ سنة مساعد شرطة مصابا بإختناق غاز، وعادل حميدة ٢٥ سنة مصابا بطعنة نافذة بالصدر وإبراهيم سعيد علي ٤٤ سنة خفير بمركز سنورس مصاب برش من سلاح محلي الصنع أصابه في القدمين .

انتقلت إلي القرية قوات من الجيش والشرطة وتمكنت من السيطرة علي الموقف ، وتبين من التحريات الأولية أن خلافا نشب بين أحد الأشخاص من مركز طامية متزوج من سيدة بالقرية علي خلاف مع جارتها بسبب مشاكل الجيرة والقمامة ووقعت مشادة كلامية قام علي أثرها بالاستعانة بمعارفه وأقاربه الذين حضروا يحملون الأسلحة الألية ودارت معركة بين أهالي القرية وحاملي الأسلحة أنتهت بمقتل و إصابة ٦ من الطرفين ، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق .