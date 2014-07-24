«الطرق» تطلق مسابقة أجمل صورة بدبي توضع على بطاقات نول

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن اطلاق مسابقة عبر قنوات التواصل الاجتماعي عن أفضل صورة يمكن وضعها على بطاقات نول، في إطار سعيها لمشاركة مستخدمي هذه القنوات في الترويج السياحي لدبي عبر التواصل معهم من خلال (التعهيد الجماعي) CROWD SOURCING، لتشجيعهم على استخدام خيالهم الإبداعي في التقاط أجمل الصور والمناظر في الإمارة لإظهار الجانب الجمالي والحضاري للإمارة، وذلك بتحميلها عن طريق الوسم #NOLGRAM.

وقالت السيدة موزة المري، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بالهيئة: إن المسابقة تهدف إلى زيادة التنويع في أشكال بطاقات نول من خلال استقطاب مستخدمي قنوات التواصل الاجتماعي بوصفهم أكثر الشرائح انتشارا في مجال الميديا، حيث يستطيع المتسابقون إرسال أفضل صور التقطوها في نواحي دبي كافة عبر استخدام الوسم، وإن الصورة الفائزة سوف توضع على بطاقات نول في الوقت الذي يعلن فيه اسم

الفائز وصورته على قنوات التواصل الاجتماعي للهيئة، موضحة أن من شروط المسابقة أن تكون الصور من إبداع المتسابقين أنفسهم، وأن الصورة الفائزة تكون من حق ملكية الهيئة لا يجوز استخدامها من قِبل الغير، مشيرة إلى أنه سبق للهيئة أن طرحت بطاقات نول مميزة بفئاتها المتنوعة ؛ الذهبية والفضية والزرقاء ، تحمل في تصميمها أبرز معالم إمارة دبي، التراثية منها والمعاصرة، كوسيلة لتعريف الزوار والمقيمين إلى أهم المعالم التي تحتضنها إمارة دبي، وأن الهيئة استحدثت في هذه المسابقة فئات أخرى للتصوير بهدف توسيع نطاق المشاركة الشبابية والاستفادة من حسهم الإبداعي في إضفاء طابع مميز على أشكال بطاقات نول، للمساهمة في زيادة المساحة الجمالية والطابع الخاص لهذه البطاقات، مشيرة إلى وجود لجنة فنية متخصصة لفرز واختيار الصور المطابقة لمعايير المسابقة من حيث جودتها العالية وأن تكون في نطاق إمارة دبي.

وتفصيلا، قالت المري: إن فئات المسابقة تشمل الصور ذات العلاقة بتراث دبي مثل بيت الشيخ سعيد، والأسواق القديمة، ومنطقة الشندغة، والعبرات، وغيرها من المناظر ذات الصلة بالهوية الوطنية والعراقة لإمارة دبي، وكذلك فئة المناطق الجمالية في دبي التي تتسم بها المدينة مثل برج خليفة، وبرج العرب، نخلة جميرا، والحدائق، والشواطئ، وغيرها من المناطق السياحية الجديدة، وأيضا فئة المواصلات العامة المتعددة بدبي منها المترو ووسائل النقل البحري التي تمتلك زخما جماليا كبيرا مثل فيري دبي، والتاكسي المائي، والباص المائي، وكذلك فئة المشاهد ذات الطابع الطفولي وكل ما يعكس المناظر ذات المعنى الإبداعي في عالم الأطفال، إضافة إلى فئة المرأة الإماراتية بتقديم صور ومشاهد ترصد ما تمتلكه من ماض عريق ودورها الفعّال في إثراء تراث المجتمع المحلي والمحافظة على روح وأصالة تاريخنا القديم، فضلا عن فئة صورة أفضل لقطة في عالم الرياضة الحديثة خاصة أن أرض دبي تعيش مختلف أنواع الرياضات ما يفسح المجال لالتقاط أفضل الصور سواء من حيث الجاذبية أو الطرافة.

وأكدت المري حرص الهيئة على بذل المزيد من الجهود لتقديم أفكار تؤكد انتمائها للإبداع وسعيها لتحفيز الطاقات الخلاقة من خلال التواصل مع شرائح المجتمع في قنوات التواصل الاجتماعي، وأن مسابقة بطاقات نول لأجمل صورة تجسّد توجه الهيئة في إضفاء مسحة جمالية على خدماتها.