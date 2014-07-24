لام: الاعتزال حررني من القيود

أ ش أ - أعرب فيليب لام قائد منتخب ألمانيا الذى اعلن اعتزاله بعد الفوز بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل عن سعادته بسبب تحرره من القيود التى فرضتها عليه لعبة كرة القدم.

وقال صاحب الـ30 عاما "الرحيل ليس امرا سهلا ، ولكني فخور بهذا القرار . ورغم انه ربما كان بإمكاني المحافظة على نفس هذا المستوى حتى كأس أوروبا ( فى عام 2016 ) لكني سعيد لتحرري ".

وكان لام قد اعلن اعتزاله بصورة مفاجئة بعد خمسة أيام على قيادته منتخب بلاده إلى إحراز كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه الشهر الحالي في البرازيل.

وأضاف لام خلال مقابلة اجرتها معه صحيفة " دي تسايت" الالمانية ونشرتها اليوم الخميس " ان "حياتي امر يخصني ، وإذا أردت البقاء سعيدا فيما يتعلق بمسيرتي كلاعب كرة قدم ، فإنه يجب على أن أبقى مسيطرا ، وهو ما يعني اتخاذ القرارات التى اراها مناسبة قبل أن تفرض على ".

ثم أضاف قائلا " في كرة القدم التى امتهنها ، يكون الفارق بسيط جدا بين النصر والخسارة، فما الذى كان سيحدث فى مباراة نهائي المونديال لو سجل جونزالو هيجواين للأرجنتين في الدقيقة 22 أو ترجم فرصة أخرى الى هدف سكن شباكنا ؟ انى أفضل عدم التفكير في ذلك "