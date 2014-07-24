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"محلب" مختتما جولته فى "توشكى": مصر ستنهض بسواعد أبنائها

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التقى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، فى ختام زيارته مساء أمس الأربعاء، إلى منطقة توشكى فى جنوب الوادى بعدد من أهالى أبو سمبل، حيث استمع إلى عدد من مطالبهم، ومن بينها زيادة عدد المدارس الحكومية المتاحة لاستيعاب الكثافة المرتفعة للتلاميذ وتوفير المزيد من الإمكانيات الطبية وعدد الأطباء فى مستشفيات المنطقة.

كما استمع لمطالب رفع مستوى الخدمات فى مركز شباب أبو سمبل وإضافة عدد من محطات المياه والرى لتغذية المساحات الزراعية بالمنطقة وتخصيص عدد من قطع الأراضى لهم فى مشروع توشكى ورفع كفاءة النقل العام بين أبو سمبل وأسوان.

ووجه رئيس مجلس الوزراء الوزراء المعنيين والمحافظ بدراسة مطالب المواطنين والعمل على تلبيتها فى أسرع وقت ممكن .

فى ختام الجولة، نقل المهندس إبراهيم محلب تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أهالى أبو سمبل، مؤكدا لهم أن الجديدة ستُبنى بسواعد أبنائها الأوفياء، وأن الوطن يعيش حالياً مرحلة بناء حقيقية، حيث أوضح أن هناك خطة لاستصلاح 4 ملايين فدان بمصر، وشبكة طرق جديدة لربط جميع أنحاء الجمهورية، إلى جانب العديد من المشروعات الأخرى.
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مصر 365

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