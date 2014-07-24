أقباط يدعون لوقفة أمام سفارة الفاتيكان ضد التطهير العرقى لمسيحيى الموصل

أعلن منتدى الشرق الأوسط للحريات، ومنظمة المصرى الديمقراطى، ومنظمة التضامن القبطى الدولى، عن وقفة سلمية، السبت المقبل، أمام سفارة الفاتيكان بالقاهرة لمطالبة بابا روما بدعوة مجلس الأمن للانعقاد لبحث الحلول للتطهير العرقى للمسيحيين فى الموصل بالعراق.

يذكر أن تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية فى العراق "داعش" قام بعمليات تهجير كامل للمسيحيين بمدينة الموصل وخيرهم ما بين الدخول فى الإسلام أو دفع الجزية أو ترك المدينة دون أخذ أى من مدخراتهم، الأمر الذى أدى لهجرة المسيحيين من المنطقة.

وقام تنظيم داعش بأخذ الكنائس والأديرة فى المدينة ورفعوا الأذان منها، معلنين تحويلها لمساجد، الأمر الذى أدى لاستياء الكنائس على مستوى العالم.

وأعلن مجلس كنائس الشرق الأوسط، استنكاره لكل ما يحدث فى مدينة الموصل وجوارها من محاولات لتهجير المسيحيين وغيرهم ومن انتهاك حرمات ومقدسات، والسعى المبرمج لتغير الوجه الحضارى والدينى لمدينة اشتهرت بكنائسها وأديارها المفتوحة للحوار ولبناء حضارة المحبة، وأيضا التضامن التام مع البطريرك لويس ساكو ومع جميع الرعاية والأساقفة فى العراق من كافة الكنائس.

وأعلنت الكنائس المصرية رفضها لما يحدث وأصدرت بيانات إدانة ومطالبة للدول والحكومات العربية للتدخل لإيقاف تهجير المسيحيين من الموصل فى العراق