جامعة الإسكندرية تُحيل طبيباً للتحقيق لالتقاطه صورًا مع خطيبته داخل المشرحة

أحال الدكتور فتحي السيوي، وكيل كلية الطب بجامعة الإسكندرية، صباح الخميس، الطبيب «وسيم. أ»، المعيد بقسم التشريح بكلية الطب، صاحب صور الزفاف في مشرحة الكلية إلى الشؤون القانونية ولجنة القيم بالكلية لإجراء التحقيق العاجل معه.

وكان الطبيب قام بالتقاط بعض الصور مع خطيبته داخل مشرحة كلية الطب مستخدماً الجماجم والأدوات الجراحية ومنشار الموتى، والذي تستخدمه الكلية للتدريب العملي الطلاب داخل المشرحة، وقام بنشر هذة الصور على مواقع التواصل الاجتماعى مما أثار غضب الرأي العام باعتبار ذلك انتهاكها لحرمات الموتى.

وقال «السيوى»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الخميس، إن الدكتورة آمال عبد المنصف، رئيس قسم التشريح بكلية الطب، تقدمت بشكوى رسمية ضد الطبيب المتسبب فى الواقعة إلى الدكتور أشرف سعد جلال، عميد الكلية، لاتخاذ اللازم مؤكدة ان الطبيب قام بالتصوير داخل المشرحة بعد الساعة الثانية ظهراً، وهو التوقيت الذى لم يكن فيه أحد من مسؤولى القسم موجوداً.

وأوضح «السيوى» أن الطبيب اصطحب مصوراً من خارج الكلية لتصويره وخطيبته داخل المشرحة وهذا يعد مخالفة قانونية صريحة خاصة وأن الواقعة تمت بعد مواعيد العمل الرسمية وفى غير وجود المشرف الإدارى للمبنى التعليمى بالكلية، مشيراً إلى أن الطبيب خالف قسم المهنة فضلاً عن مخالفته قوانين المشرحة.