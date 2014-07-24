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محلب و5 وزراء يفتتحون ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة السبت

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يفتتح المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، السبت القادم، مشروع تطوير ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، بعد تأجيل افتتاحه الأسبوع الماضى نظرا لظروف البلاد وإعلان الحداد على شهداء حادث الفرافرة بالوادي الجديد، وذلك برفقة وزراء التنمية المحلية والإسكان والتخطيط والنقل والشباب، والمهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية.

وقال محافظ القليوبية، في تصريح له الخميس، إن المشروع يمثل بداية نهضة جديدة للمحافظة عبر بوابتها الرئيسية مع القاهرة، حيث يتضمن خلق محاور مرورية جديدة بأسلوب علمي راقي لحل مشكلة التقاطعات السطحية بالميدان لخدمة محافظات الوجه البحري.

وأضاف أنه تم إنشاء موقف لسيارات نقل الركاب، السرفيس والنقل العام، يستوعب أكثر من 750 سيارة لمنع المواقف العشوائية بالميدان، بالإضافة إلى إنشاء ساحة انتظار للسيارات الخاصة والملاكي التي يمكن لأصحابها استعمال مترو الأنفاق والمواصلات العامة بالمنطقة، كما تمت إقامة 3 كبارى جديدة للمشاة لفصل حركة المواطنين عن حركة السيارات، وإنشاء نافورة كبيرة تحمل شعار المحافظة، ووضع كاميرات لمراقبة مداخل ومخارج الميدان، ووضع تمثال محمد على بمقربة من قصره التاريخى بشبرا الخيمة باعتباره أحد بناة الحديثة.

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