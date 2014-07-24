وزارة الطيران تنهى استعدادتها لاستقبال المعتمرين العائدين من السعودية



> انتهت الشركات والهيئات التابعة لوزارة الطيران المدنى من الاستعدادات لمواجهة كثافة التشغيل خلال الأيام المقبلة، لعودة المعتمرين المصريين إلى القاهرة، بعد ختم القرآن فى مكة.

وتسعى وزارة الطيران المدنى بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية لتسخير كافة إمكاناتها لخدمة المعتمرين العائدين من السعودية إلى مختلف المطارات المصرية، وبالتنسيق مع السلطات السعودية خلال رحلات العودة، وذلك بالشكل الذى لا يتعارض أو يؤثر على باقى الرحلات أو الخطوط القادمة من وإلى مصر".

وقال الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى فى تصريحات صحفية له اليوم، "إن التجارب السابقة أثبتت أن عنصرى التنسيق والتخطيط المبكر بين شركات وهيئات وزارة الطيران هما العاملان الأساسيان فى نجاح مواسم الحج والعمرة خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن مبنى الرحلات الموسمية يعمل الآن بكامل طاقته لاستقبال رحلات العمرة الخاصة بالشركة الوطنية بعد أن تم افتتاح صالة الوصول الشهر الماضى، وكذلك مبنى الركاب رقم (1) الذى يستقبل رحلات الطيران السعودى و الشركات المصرية الخاصة.

وأكد الوزير على أن الشركات العاملة فى هذا الموسم عليها تقديم كافة التسهيلات لزوار بيت الله الحرام وخاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، كما أكد على مستوى الخدمات المقدم للمعتمرين من الشركات والمطارات المصرية، كما أشاد الوزير بما تقدمه السلطات السعودية من تعاون مثمر لإنجاح هذا الموسم.

وقال الدكتور محمود عصمت رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن "جميع المطارات المصرية على أتم الاستعداد لعودة المعتمرين، وقد تم تنسيق جداول التشغيل للشركات المصرية والسعودية، بحيث يتم تلافى ظاهرة التكدس، كما تم التشديد على الشركات الناقلة بالحفاظ على مواعيد الوصول والتأكيد على عدم تخلف حقائب المعتمرين".

ومن جانبه، قال الطيار سامح الحفنى رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران "وضعنا خطة شاملة نعمل على تنفيذها بدقة تقوم على تقديم كافة التسهيلات وأفضل الخدمات لسرعة إنهاء إجراءات سفر المعتمرين من المطارات السعودية ووصولهم إلى مبنى الرحلات الموسمية، حيث يعد موسم عمرة رمضان من المواسم الهامة والكبيرة والتى تستعد لها مصر للطيران استعداداً جيداً، إذ يتم الدفع بمجموعات عمل داخل مبنى الرحلات الموسمية، بالإضافة إلى البعثات التى ترسلها الشركة إلى مطارى جدة والمدينة المنورة لاستيعاب الحركة الكبيرة والمتزايدة خلال هذا الموسم".

وأضاف الحفنى أنه بالتعاون مع سلطات الجوازات بالمطار يتم سفر ضابط جوازات على متن جميع الرحلات لإنهاء إجراءات الجوازات على الطائرة تيسيراً على المعتمرين وذلك حتى 6 أغسطس القادم.