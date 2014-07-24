أحد مرافقي قافلة غزة: الأمن منعنا من المرور رغم التزامنا بالتعليمات

قال المحامى طارق العوضي، أحد المرافقين للقافلة الطبية المتوجهة إلى قطاع غزة، إن قوات الأمن منعت القافلة من المرور بعد وصولها القنطرة، مشيرا إلى أنه تم منع قافلة أخرى قادمة من الأردن.

وأضاف العوضي في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن القافلة استجابت لكل الملاحظات التى سجلها البعض على القافلة الأولى، حيث أكتفت بعدد قليل جدا من المرافقين للقافلة، كذلك استخراج كافة التصاريح اللازمة.

وأوضح العوضي أن القافلة حصلت على تصاريح من وزارة الخارجية ووزارة الصحة وقطاع الأدوية بالتخليص الجمركي.

يأتى ذلك فى الوقت الذي لم تصدر في أي جهات أمنية، بيانا رسميا يوضح أسباب منع القافلة من المرور.