عادل لبيب: استغلال المساحات أسفل الكبارى كجراجات أو منافذ بيع

كلف اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية المحافظات بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لإعداد التجهيزات اللازمة للمساحات المسقوفة التى ستتوفر أسفل كبارى المزلقانات التى يجرى تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالمحافظات وتحديد أوجه استغلالها كجراجات للسيارات لحل مشاكل الاختناقات المرورية أو منافذ بيع الشباب الخريجين، لتوفير فرص عمل دائمة ومستقرة لهم أو إقامة منشآت ثقافية وأماكن ترفيهية .

من ناحية أخرى، أكد اللواء عادل لبيب، أن الوزارة تتابع خطة تطوير 15 مزلقاناً فى 13 محافظة بتكلفة 2 مليار و640 مليون جنيه، وذلك فى إطار خطة الوزارة لرفع معدلات الأمان وتأمين مسار القطارات والحد من الحوادث المتكررة عند المزلقانات للحفاظ على حياة وسلامة المواطنين .

وأكد لبيب أن الوزارة أتاحت التمويل المطلوب لتطوير المزلقانات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتى أسند إليها تنفيذ أعمال التطوير، وتم بالفعل العمل فى جميع المزلقانات فى وقت واحد لإنجاز الأعمال المطلوبة فى أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أنه تم تخصيص مبلغ 304 ملايين جنيه لتطوير مزلقانى الرياح التوفيقى الغربى والكم 51 بمحافظة الدقهلية و288مليون جنية لتطوير مزلقان الطريق الغربى بمحافظة بنى سويف و346 مليون جنيه لمزلقانى ك 3 محلة روح وهيلانة ودفرة بمحافظة الغربية و229 مليون جنيه لمزلقانى المحاميد قبلى والشيخ عيسى بمحافظة أسوان.

وفى هذا الصدد، استكمل الوزير حديثه، وقال إنه تم تخصيص أيضاً مبلغ 206 لتطوير مزلقان الثلاثينى بمحافظة الإسماعيلية و90 مليون جنيه لمزلقان الإخصاص بمحافظة المنيا و153 مليون جنيه لمزلقان بنها الخارجى بمحافظة القليوبية، و140 مليون جنيه لمزلقان نجع حمادى بقنا و127مليون جنيه لمزلقان لتطوير مزلقان الصدر بالشرقية و117 لمزلقان البدرشين قبلى بمحافظة الجيزة، لافتاً إلى أنه تم البدء فى العمل لتنفيذ كبارى سيارات ومشاة على مزلقان سندوب الخارجى بمحافظة الدقهلية بعد توفير التمويل اللازم وقيمته 640 مليون جنيه .

ولفت لبيب، إلى أن دولة الإمارات العربية الشقيقة أتاحت التمويل اللازم لتطوير 4 مزلقانات بتكلفة 650 مليون جنيه وهى مزلقانات أرض اللواء وبشتيل المحطة بمحافظة الجيزة وطلخا الضوئى بمحافظة الدقهلية والشون/ السبع بنات بالغربية وتجاوزت نسب التنفيذ الـ 50 % فى جميع المزلقانات.

وأضاف لبيب أنه يجرى التنسيق على أعلى مستوى مع وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر التى تتولى الإشراف والرقابة على النواحى الفنية على المزلقانات، موضحاً تكاتف جميع أجهزة الدولة من أجل إيجاد حلول عاجلة للقضاء على مشكلة المزلقانات والتى تعد من المشكلات المزمنة التى واجهت الدولة خلال السنوات السابقة.

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