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مصرع 101 شخص فى سوريا

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مصرع 101 شخص فى سوريا مصرع 101 شخص فى سوريا

مصرع 101 شخصا فى سوريا، أمس، فى عمليات قوات النظام ضد المعارضة فى مدن عدة، باستخدام أسلحة ثقيلة.

وأوضحت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن 34 شخصا لقوا مصرعهم فى مدينة حمص، فيما قتل 31 فى حلب، و23 فى ضواحى دمشق، و3 فى كل من الرقة، ودرعا، والقنيطرة، و2 فى حماة، إضافة إلى مصرع شخص فى كل من دير الزور، والحسكة.

وذكرت الهيئة العامة للثورة السورية، أن الجيش النظامى، أطلق صاروخ سكود تجاه شمالى البلاد، من اللواء 155، فى منطقة القلمون بدمشق، حيث قصفت القوات الحكومية مناطق برزة، وحرستا، وزملكا، وجوبر، والغوطة الشرقية، بواسطة الدبابات والقذائف الصاروخية، انطلاقا من مواقعها فى جبل قاسيون بالعاصمة دمشق.

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا، أن قوات الجيش النظامى، قضت على كثير من المجموعات المسلحة التى تضم فى صفوفها مقاتلين أجانب، فى عمليات بمناطق مختلفة فى عموم البلاد.
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