هيئة الثورة السورية : مسلحون يهاجمون مقرات عسكرية تابعة للنظام بالرقة

شن مقاتلون من المعارضة المسلحة في سوريا هجوما وصفه الناشطون بالعنيف على مقرات عسكرية تابعة للقوات الحكومية شمالي مدينة الرقة.

ونقلت قناة سكاي نيوز الاخبارية صباح اليوم الخميس عن الهيئة العامة للثورة السورية قولها إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” والقوات الحكومية في “الفرقة 17″ التي تعد بالإضافة إلى مطار الطبقة العسكري آخر معاقل القوات الحكومية في مدينة الرقة التي يسيطر عليها التنظيم.

وتزامنت الاشتباكات مع غارات جوية شنتها المقاتلات الحربية السورية على محيط الفرقة، ما أسفر عن إصابات بين المدنيين حسب الناشطين.

وقالت شبكة سوريا مباشر إن المسلحين شنوا هجوما بسيارة مفخخة على تجمع للقوات الحكومية على أسوار الفرقة العسكرية.

وفي ريف دمشق، أعلن اتحاد تنسيقيات الثورة إن الجيش الحر تمكن من السيطرة على “كتيبة الرادار” الواقعة بين النبك و دير عطية في منطقة القلمون.

أ ش أ