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التحالف الديمقراطي ينظم أولى قوافله الإغاثية إلى غزة

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التحالف الديمقراطي ينظم أولى قوافله الإغاثية إلى غزة التحالف الديمقراطي ينظم أولى قوافله الإغاثية إلى غزة

وأكدت اللجنة، أنها ستواصل تنظيم القوافل النوعية لمساعدة آهلنا المحاصرين في قطاع غزة الذين يتعرضون لهجمة صهونية وحشية، كما تعلن اللجنة، فتح كل مقرات آحزاب تحالف التيار الديموقراطي لاستقبال المساعدات العينية فقط وليس المادية تمهيدا لارسالها إلي القطاع المحاصر.

وجددت اللجنة مطالبة النظام المصري بفتح معبر رفح أمام حركة البضائع والتنقل لفك الحصار المفروض من قبل العدو الصهيوني علي القطاع.

وقد وفع على هذا البيان حزب التحالف الشعبي، حزب الكرامة، التيار الشعبي، حزب العدل، حزب الدستور، حزب الحرية، اللجان الشعبية لدعم المقاومة.

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