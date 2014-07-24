اكتشاف حالة إصابة بمرض الحمى القلاعية لأول مرة منذ 3 سنوات في كوريا الجنوبية

أعلنت وزارة الزراعة والأغذية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، تأكدها من ظهور حالة إصابة بمرض الحمى القلاعية لأول مرة منذ 3 سنوات.

ونقلت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية عن بيان قصير للوزارة أن “الفحص الدقيق أكد وجود اصابة بمرض الحمى القلاعية في مزرعة إيسونج”.

وأضاف البيان أنه تم التأكد بعد يوم واحد من العثور على حالة مشتبه فيها في مزرعة للخنازير في إيسونج الواقعة في إقليم كيونج سانج الشمالي.

وكانت كوريا الجنوبية قد حصلت على تصنيف دولة خالية من مرض الحمى القلاعية في الدورة الـ82 للمنظمة الدولية لصحة الحيوان التي عقدت في باريس في مايو الماضي، وذلك مع عدم حدوث حالة إصابة بالحمى القلاعية لمدة 3 سنوات من آخر حالة إصابة في أبريل 2011.

وتمكنت كوريا الجنوبية من الحصول على تقدير عالمي بعد أن نجحت في الحد من المرض بفضل تنفيذ عملية الحجر الصحي بصورة مختلفة عن طريق إجراء التطعيم باللقاحات وغيرها.

وبهذا توقعت الدولة زيادة تصدير لحومها إلى الخارج، غير أن خطة الحكومة انهارت بعد شهرين فقط لتسجيل حالة الإصابة بالمرض في مزرعة للخنازير في إيسونج جنوب البلاد.

وقامت وزارة الزراعة والأغدية بإبلاغ المنظمة الدولية لصحة الحيوان والدول المعنية بوقوع حالة الإصابة.

وشكلت سلطات الحجر الصحي غرفة المتابعة للحد من انتشار المرض، بعد أن قامت بإعدام الخنازير التي تحمل أعراض الإصابة بالمرض، حيث بلغ عدد الماشية التي تم إعدامها 600 رأس.

وأمرت بإجراء تعقيم لحظائر الماشية ومتابعة الحجر الصحي في الإقليم مع تشغيل غرفة المتابعة في الإقليم وتركيب 3 أكشاك داخل إيسونج لإجراء الفحص على مزارع الخنازير والأبقار داخل الإقليم.

وترى حكومة كوريا الجنوبية أنها لا تعرف توقيت الحصول على تصنيف دولة خالية من مرض الحمى القلاعية مرة اخرى، إلا أنها تحتاج إلى فترة طويلة.

أ ش أ