ضبط 7 أشخاص نشبت بينهم مشاجرة داخل مستشفى نجع حمادي بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط 7 أشخاص نشبت بينهم مشاجرة داخل مستشفى نجع حمادى بعد تفريقهم بإطلاق الاعيرة النارية فى الهواء.

كان اللواء محمد كمال مدير أمن قنا قد تلقى اخطارا بنشوب مشاجرة داخل مستشفى نجع حمادى.

كشفت التحريات نشوب مشاجرة بالشوم والعصى بين عدد من الأشخاص داخل المستشفى بسبب خلافات سابقة بينهم وتمكنت قوة امنية من نقطة المستشفى من ضبط كلا من “صبرى.خ.ز” 26 سنة قهوجى، وشقيقه “أبو المجد” 22 سنة مقيمان بقرية بهجورة، و”حسن.ع.ع” 30 سنة و ” دهشور.ر.د” ،و” أيمن.ع.ا” ، عامل أجرى، مقيم بمركز البلينا، سوهاج، وشقيقة ” صابر ” و ” أحمد.ع.ق” وذلك بعد أن قام أمن المستشفى، بإطلاق الأعيرة النارية فى الهواء لتفريقهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.