رئيس شئون المسجد الحرام والنبوي يكرم مهندس مصري من كفر الشيخ ‎

كرم الشيخ عبد الرحمن السديس رئيس شئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، المهندس أسامه محمد الديمري ” ابن قرية مسير التابعة لمركز كفر الشيخ “، وذلك لجهوده المتميزة في تهيئة مواقع مشروع توسعة الحرم المكي.

وأكد السديس للديمري في شهادة التقدير التي سلمه أن يكون عمله خالصاً لوجه الله الكريم، متمنياً له دوام التوفيق والمزيد من التقدم والتميز في خدمة بيت الله الحرام وقاصديه.

وأشاد أشرف السعيد صحصاح عضو الإتحاد المصري للغرف السياحية والمنسق العام لحملة سياحيون من أجل مصر، أن المهندس أسامه الدميري شرف قرية مسيرة ومحافظة كفر الشيخ للمساته الكبيرة في توسعة بيت الله الحرام، وهذا شرف لنا مما يدل أن العقول المصرية معطاءة بإذن الله في خدمة الحرمين الشريفين.

وأشار إن التكريم وسام على صدر أبناء قرية مسير التي تحظى بمكانة بفضل أبناءها العلماء والمهندسين وذوي المكانة في كافة المجالات المتعددة.