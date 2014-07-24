اكتمال الاستعدادات لاستقبال مجلس النواب المنتخب بمدينة بنغازي

اكتملت استعدادات لجنة توطين البرلمان الليبي ، وذلك لاستقبال مجلس النواب المنتخب بمدينة بنغازي ، والمزمع انعقاده بفندق تبستي مؤقتا .

وقال رئيس لجنة توطين البرلمان الجديد فرج نجم في تصريح لوكالة الأنباء الليبية اليوم ،إن المسئولين عن ديوان رئاسة المؤتمر ورئيس الدائرة القانونية وصلوا إلي مدينة بنغازي للمشاركة وترتيب عملية التسليم والاستلام بين المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب المنتخب .

ولفت نجم إلي استلام اللجنة لرسالة من رئاسة المؤتمر الوطني العام بتحديد يوم 4 أغسطس المقبل موعداً للتسليم والاستلام بين المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب.

وقال نجم أن مقر البرلمان سيكون بمدينة بنغازي وفقا لما هو مقرر..مؤكدا ان للمجلس وحده الحق فقط بنقل مقره.

أ ش أ