وزير التموين: شراء 235 ألف طن قمح لإنتاج الخبز المدعم

تعاقدت هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية علي شراء 235 ألف طن قمح روسي وروماني وأوكراني لانتاج الخبز المدعم من خلال مناقصة عالمية، هي الثالثة في موازنة العام المالي الجديد على أن يتم التوريد بداية شهر سبتمبر المقبل ولمدة 10 أيام.

وأكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الخميس، أن المناقصة تتضمن شراء 120 ألف طن قمح روسي و 60 ألف طن قمح روماني و55 ألف طن قمح أوكراني بمتوسط سعر 256 دولار و66 سنت للطن مشيرا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح لإنتاج الخبز المدعم والطباقي في حدود الامان ويكفي لمدة 6 أشهر مقبلة.

وقال إن الوزارة تستورد الأقماح من عدة دول عن طريق البورصات عالمية وليس دولة بعينها حيث يتم الاستيراد من روسيا ورومانيا وكندا وفرنسا والأرجنتين وأمريكا وأوكرانيا وغيرها ويتم إرساء المناقصة علي العروض الأكثر جودة والأقل سعرا، موضحا أن جميع الأقماح المستوردة لا تدخل البلاد الإ بعد فحصها في موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية كما يتم فحصها من خلال لجان فنية في الموانئ المصرية.