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انطلاق قافلة الحملة الشعبية من القاهرة إلى غزة

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انطلقت قافلة إغاثية، صباح الخميس، دعت إليها الحملة الشعبية لدعم الشعب الفلسطيني، من مقر تجمعها وسط القاهرة، باتجاه معبر رفح الحدودي، لدعم الوضع الطبي بقطاع غزة.

وقال زيزو عبده، أحد منظمي القافلة وعضو المكتب السياسي في حركة 6 إبريل، إن «القافلة تضم 5 شاحنات محملة بالأدوية والأجهزة الطبية تقدر قيمتها بأكثر من 2 مليون و 300 ألف جنيه».

وأوضح أن القافلة يشرف عليها 4 أطباء مسؤولين من نقابة الأطباء، و4 نشطاء من الحملة الشعبية لدعم الشعب الفلسطيني.

ولفت «عبده» إلى أن «القافلة الإغاثية الأولي التي تم منعها السبت الماضي، عادت إلي القاهرة في وقت سابق (لم يحدده) وستقوم لجنة الإغاثة والطواريء التابعة لاتحاد الأطباء العرب بإرسال محتوياتها لاحقًا إلي قطاع غزة».

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