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«الأوقاف»: مليون و156 ألف جنيه مكافآت مسابقات القرآن العالمية والمحلية

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نشر الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف بيانًا مفصلا بالأرقام والصور لمسابقات حفظ القرآن الكريم العالمية والمحلية للوزارة .

وذكر البيان أن إجمالي مكافآت المسابقات قدرها مليون ومائة وستة وخسمون ألفًا وتسعمائة وخمسون جنيهًا للفائزين في المسابقة العالمية والمسابقات المحلية.

وأشار البيان إلى ما قامت به وزارة الأوقاف من اعتماد 244 شيخًا للمقارئ القرآنية، وما تقوم به الوزارة الآن من إعادة تقييم وتطوير عمل الكتاتيب والمقارئ وحلقات القرآن الكريم بالمساجد، إضافة إلى اعتماد أكثر من ستمائة قارئ للسهرات الرمضانية، وإيفاد نحو 70 قارئًا إلى مختلف دول العالم في شهر رمضان المبارك 1435هـ، لافتًا أن ذلك في ضوء عناية الأوقاف بحفظ القرآن الكريم وتكريم حفظته.

وذكر البيان أن الوزارة ستقوم لأول مرة في تاريخها، وفي تاريخ المسابقات العالمية للقرآن الكريم، وفي تاريخ الاحتفالات الرسمية، بتقديم طفلة في الثامنة من عمرها تحفظ القرآن الكريم كاملا لافتتاح الاحتفال الرسمي بقراءة ما تيسر من القرآن الكريم، وذلك للتأكيد على أن ولادة وستظل ولادة بحفظة القرآن الكريم رجالا ونساءً، وأن وزارة الأوقاف المصرية تعنى بتحفيظ القرآن الكريم للرجال والنساء، للشباب والفتيات، للأولاد والبنات دون تفرقة .

جدير بالذكر ان المسابقة العالمية للقرآن عقدت خلال شهر ابريل الماضي وبلغ عدد الدول المشاركة فيها 47 دولة واجمالي جوائزها مليون جنيه ل 40 متسابقًا «10 متسابقين من كل فرع» حيث يشمل الفرع الأول حفظ القرآن كاملًا مع التجويد والترتيل وأسباب النزول ،والثاني حفظ القرآن كاملًا مع التجويد الترتيل وتفسير الجزء الثلاثين، والثالث حفظ عشرين جزء من القرآن متصلة مع التجويد والترتيل، والرابع حفظ ثمانية أجزاء متصلة من الثالث والعشرين إلى الثلاثين، وهؤلاء المقرر تكريمهم في ليلة القدر .

أما المسابقات المحلية فقيمة جوائزها 115 الف وثمانمائة جنيه ل 80 متسابق من محافظات الجمهورية المختلفة «عشرين من كل فرع» وتشمل فروعها حفظ القرآن كاملًا، وثلاثة أرباعه، ونصفه، وربعه .

وهناك مسابقة ذوي الاحتياجات الخاصة والاعاقة الذهنية وتبلغ قيمة جوائزها 150 ،41 جنيه ل 14 متسابقًا في خمسة فروع هي حفظ القرآن كاملًا، وربعه، وخمسة أجزاء، وثلاثة أجزاء، وجزء عم.

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