«هيئة الثورة السورية»: مقاتلي «داعش» يهاجمون مقرات عسكرية حكومية بالرقة

شن مقاتلون من المعارضة المسلحة في سوريا، هجومًا وصفه الناشطون بالعنيف، على مقرات عسكرية تابعة للقوات الحكومية شمالي مدينة الرقة.

ونقلت قناة «سكاي نيوز»، الخميس، عن الهيئة العامة للثورة السورية، قولها، إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين مقاتلي تنظيم «داعش» والقوات الحكومية في «الفرقة 17»، بالإضافة إلى مطار الطبقة العسكري، آخر معاقل القوات الحكومية بالرقة التي يسيطر عليها التنظيم.

وتزامنت الاشتباكات مع غارات جوية شنتها المقاتلات الحربية السورية على محيط الفرقة، ما أسفر عن إصابات بين المدنيين حسب الناشطين.

وقالت شبكة «سوريا مباشر»، إن المسلحين شنوا هجومًا بسيارة مفخخة على تجمع للقوات الحكومية على أسوار الفرقة العسكرية.