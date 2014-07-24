"الجيزة" تخصص ١٢٠ ألفًا لتركيب محطة طاقة شمسية بديوان المحافظة



> وافقت محافظة الجيزة على تخصيص مبلغ 120 ألف جنيه، وذلك لتركيب وإنشاء محطة طاقة شمسية قدره 10 كيلو وات على سطح المبنى الإدارى للمحافظة، والتى ستنفذها الشركة العربية للصناعات المتكاملة.

وقال الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، لـ"اليوم السابع"، إنه تمت الموافقة أيضا على تنفيذ مشروع محطة مياه الشرب بناحية الحوامدية، والتى بناء على توصيات وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، موضحا، أن المحافظة فى انتظار الدعم المادى حتى يتم إنشاء المحطة، وعقب استلام الدعم المادى سيتم البدء فى تنفيذ المشروع.