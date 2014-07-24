انطلاق قافلة الحملة الشعبية الطبية لدعم فلسطين فجر اليوم

انطلقت فى الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس القافلة الطبية الكبرى للحملة الشعبية لدعم انتفاضة الشعب الفلسطينى من أمام مقر حزب العيش والحرية إلى قطاع غزة بوسط البلد.

وقال محمد عواد أحد المشاركين فى القافلة على صفحته الشخصية على "فيس بوك" إن المشاركين فى القافلة هم ممثلو نقابة الأطباء الدكتور رشوان شعبان "أمين مساعد نقابة الأطباء" والدكتور أحمد فتحى والدكتور خيرى "عضوى مجلس نقابة الأطباء" ومحمد عبد الرحمن ومحمد عبد المتجلى "موظفى من مؤسسة مصر العطاء التابعة لنقابة الأطباء".

كما شارك فى قافلة غزة أعضاء الحملة الشعبية لدعم انتفاضة الشعب الفلسطينى الدكتور تامر قناوى والدكتور أحمد ممدوح وأحمد بحر والمحامين محمد صبحى وطارق العوضى.

وأشار عواد، إلى أنه من بين المشاركين منى سليم مسئول اللجنة الإعلامية وحمد أبو زيد عضو الحملة وأحد طلاب الجامعات الخاصة.