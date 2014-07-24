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اليوم.. اجتماع لمناقشة مشروع التأهيل التربوى للمعلمين بـ"عين شمس"

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قال الدكتور على الجمل عميد كلية التربية بجامعة عين شمس إنه ستتم مناقشة مشروع التأهيل التربوى الخاص بتدريب 175 ألف معلم، وذلك صباح اليوم الخميس بمبنى إدارة الجامعة بقصر الزعفران بحضور الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، والدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس.

وأضاف عميد كلية التربية بجامعة عين شمس، أنه تم تدريب وتأهيل أكثر من 20 ألف معلم فى إطار المشروع وهو ما لاقى قبولا كبيرا من المعلمين.

ومن المقرر أن يشارك فى اللقاء الدكتور محمد الحسينى الطوخى نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الوهاب عزت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة والمجتمع، والدكتور على عبد العزيز نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة صفاء عفيفى مديرة مركز التميز التربوى.

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