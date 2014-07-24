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«القسام»: قتلنا 6 جنود إسرائيليين وأطلقنا 99 صاروخًا الأربعاء

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أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، «حماس»، مساء الأربعاء، قتل 6 من الجنود الإسرائيليين في اشتباكات وعمليات نفذها مسلحوها في أنحاء مختلفة من قطاع غزة، وإطلاق 99 صاروخًا باتجاه البلدات والمدن الإسرائيلية.

وذكرت «الكتائب»، في بيان صحفي: «لقد أحصى مجاهدونا اليوم قتل 6 من الجنود الإسرائيليين في عمليات نفذها القسام شمال وجنوب وشرق قطاع غزة، عدا عن قتلى الجنود في عمليات تفجير الآليات العسكرية».

وتحدث البيان عن «إطلاق 99 صاروخًا من غزة باتجاه البلدات والمدن الإسرائيلية، منها 10 استهدفت مدينة تل أبيب (وسط إسرائيل) وضواحيها».

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