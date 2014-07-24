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الإمارات تعلن تأييدها جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة

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أعلنت دولة الإمارات تأييدها للجهود المصرية المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة.

وأجرى وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اتصالات هاتفية، مساء الأربعاء، مع نظرائه الألماني فرانك فالتر شتاينماير، والفرنسي لوران فابيوس، والبريطاني، فيليب هاموند، حول الوضع في غزة.

وقالت الخارجية الإماراتية في بيان: «تناولت الاتصالات الأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والاعتداءات المستمرة على قطاع غزة».

وأكد الوزير الإماراتي، خلال الاتصالات، على «دعم الإمارات للجهود المصرية المبذولة لوقف إطلاق النار».

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