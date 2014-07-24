هشام زعزوع: فحص طلبات المتقدمين لرئاسة هيئة التنشيط بعد العيد

أعلن هشام زعزوع وزير السياحة، عن انعقاد اللجنة الدائمة للقيادات، برئاسته وعضوية عدد من المستشارين، لفحص طلبات المتقدمين والبالغ عددهم 6 شخصيات لشغل وظيفة رئيس هيئة تنشط السياحة، الذى يشغله حاليًا السفير ناصر حمدى، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وفقًا للإعلان الذى تم نشره بإحدى الصحف القومية فى يونيو الماضى.

وأكد الوزير، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه فى حالة عدم اختيار أحد المتقدمين للمنصب، سيتم إعادة فتح باب التقدم مرة أخرى طبقًا للقانون فى منتصف أغسطس المقبل، موضحًا أنه سيتم تكليف الأمانة العامة بالوزارة لاتخاذ الإجراءات، للإعلان عن شروط ومحددات الوظيفية فى عدد من الصحف القومية واسعة الانتشار، ومد الفترة الزمنية لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد تتوفر فيه الاشتراطات لشغل المنصب لاختيار الأفضل.

كان هشام زعزوع، وزير السياحة، قد أعلن عن فتح باب التقدم لمنصب رئيس هيئة تنشيط السياحة، يونيو الماضى، من خلال مسابقة رسمية، وكلف الأمانة العامة بالوزارة بالبدء فى اتخاذ الإجراءات للإعلان عن شروط ومحددات الوظيفية بإحدى الصحف الرسمية، وتقدم لشغل المنصب 6 شخصيات فقط.

وقال زعزوع، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن حركة التغييرات لن تتوقف عند منصب رئيس الهيئة، بل ستمتد لرؤساء القطاعات والمكاتب الخارجية، من أجل تطوير العمل والأداء، بما يتفق مع طموحات القطاع السياحى، والتى تتطلب ترتيب البيت من الداخل.