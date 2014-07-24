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النقابة المستقلة للفلاحين تنضم لعضوية اتحاد عمال مصر الحر

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أعلن اتحاد عمال الحر انضمام النقابة العامة المستقلة للفلاحين برئاسة نقيب الفلاحين محمد العقارى لعضوية الاتحاد.

وقال على البدرى رئيس الاتحاد إن وزارة القوى العاملة حسمت أمس الأربعاء مشكلة النقابة العامة المستقلة للفلاحين وأيدت ما جاء بخطاب مجلس الدولة من فوز الحاج محمد العقارى فى انتخابات النقابة بمنصب النقيب.

وقال محمد العقارى نقيب الفلاحين إن وزيرة القوى العاملة أعادت الحق لأصحابه وأنه من الآن ستكون النقابة العامة المستقلة للفلاحين ملكا لفلاحى مصر تقوم على خدمتهم وتعمل على الارتقاء بمستوى الفلاح المصرى ولن تكون هناك متاجرة بالفلاح بعد اليوم فنحن منهم وهم منا.
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