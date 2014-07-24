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البابا تواضروس يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر المبارك

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أجرى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اتصالا هاتفيا، الأربعاء، بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لتهنئته بعيد الفطر المبارك لفضيلته ولشيوخ الأزهر والمسلمين.

وقال المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، القمص بولس حليم، إن شيخ الأزهر تمنى للبابا تواضروس سرعة الشفاء، والعودة سالما إلى أرض الوطن من رحلته العلاجية الحالية بالنمسا.

وأضاف أن البابا تواضروس الثاني سيقوم بزيارة فضيلة الإمام في مشيخة الأزهر بعد عودته من رحلته العلاجية في الخارج لتهنئته بعيد الفطر.

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