«خامنئي» يدعو لاستفتاء «نهاية للدولة الصهيونية»: إبادة إسرائيل «بلسم»

دعا الزعيم الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، الأربعاء، إلى استفتاء بين العرب واليهود، الذين يعيشون في إسرائيل من أجل إنهاء «الدولة الصهيونية»، لكنه قال إنه إلي أن يمكن إجراء مثل هذا الاقتراع فإن المقاومة المسلحة ضرورية.

ودعا «خامنئي» وسلفه، آية الله روح الله الخوميني، مرارًا على مدى سنوات إلى نهاية لاسرائيل بما في ذلك من خلال استفتاء في المنطقة، حيث يشكل الفلسطينيون الغالبية.

وفي أول تعليقات رسمية، منذ أن بدأت إسرائيل حملتها العسكرية في قطاع غزة، جدد «خامنئي» هذه الدعوة.

وقال في كلمة أمام طلاب جامعيين في طهران: «هناك وسائل منطقية وعملية لتحقيق هذه الغاية، وهي أن يختار الناس، الذين يعيشون هناك الحكومة، التي يريدونها من خلال استفتاء، وذلك سيكون النهاية لنظام مصطنع مغتصب».

وأضاف «خامنئي»: «أثناء انتظار نهاية هذا النظام، الذي يسفك الدماء بدم بارد، فالمقاومة المسلحة القوية هي الوسيلة الوحيدة للتعامل معه».

وأوضح للمرة الأولى أنه يتحدث عن إزالة دولة اسرائيل وليس إبادة اليهود.

وقال في كلمته، التي نشرت في موقعه على الانترنت: «إبادة اسرائيل هي البلسم الحقيقي الوحيد، لكن ذلك لا يعني تدمير اليهود في هذه المنطقة».

ويحاول رئيس ايران الجديد، حسن روحاني، تحسين الروابط مع الدول الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة في حرب للعلاقات العامة مع إسرائيل.

وستحتفل إيران بـ«يوم القدس العالمي»، وهي مناسبة سنوية توافق، الجمعة الأخير من رمضان، بمظاهرات يجرى تنظيمها في أرجاء الجمهورية الإسلامية تضامنًا مع الفلسطينيين ولإدانة إسرائيل.