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فيديو.. خالد الجندي: «كل التحية لعمرو بن أديب رضي الله عنه وأرضاه»

  • مصر
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حل الشيخ خالد الجندي ضيفًا ببرنامج «القاهرة اليوم»، على فضائية «اليوم»، مساء الأربعاء، ورحّب بالإعلامي عمرو أديب، موجهًا له التحية قائلًا: «كل التحية لأخي الكريم العظيم عمرو بن أديب رضي الله عنه وأرضاه».

وتابع: «الراجل دا يا جماعة أنا بحبه لله وفي الله، وسبب حبي له أنه مخلص في عمله، أنا تعاملت معاه ولا أزكيه على الله، اللي بيحب الخير دا سيدي وتاج رأسي».

واستطاع «أديب» بصحبة «الجندي» جمع تبرعات تقارب 8 مليون و600 ألف جنيه، لصالح مستشفى، لتوفير العلاج اللازم وإمكانية إجراء عمليات جراحية لغير القادرين.

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