9 قتلى و44 مصابًا في اشتباكات بين الجيش الليبي و«أنصار الشريعة»

أسفر تجدد الاشتباكات، مساء الأربعاء، بين قوات من الجيش الليبي، وتنظيم أنصار الشريعة في مدينة بنغازي، شرقي ليبيا، عن سقوط 9 قتلى و44 جريحًا.

وقال مصدر بوزارة الصحة الليبية لوكالة «الأناضول»، إن «مستشفى بنغازي الطبي استقبل، مساء الأربعاء وفي الساعات الأولى من صباح الخميس، 9 قتلى و19 جريحا، جراء الاشتباكات المستمرة حتى الآن أمام المعسكر الرئيسي للقوات الخاصة بالجيش الليبي، في محاولة لتنظيم أنصار الشريعة للسيطرة عليه».

وبحسب المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، فإن «مستشفى منطقة الأبيار القروي، استقبل كذلك 25 جريحا نقلوا من مكان الاشتباكات بالمنطقة ذاتها».