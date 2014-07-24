باريس هيلتون: الفيديو الجنسي دمّر حياتي ولم أعد أثق بأحد

خرجت النجمة العالمية Paris Hilton عن صمتها للمرة الأولى بعد سنوات عديدة، وتحدثت عن الفيديو الجنسي الذي إنتشر لها وقلب حياتها رأساً على عقب.

Hilton البالغة من العمر 33 عاماً، كشفت لصحيفة Telegraph البريطانية أن الفيديو الذي تم تسريبه خلال ممارستها الجنس مع Rick Salomon في العام 2004، دمّرها وغيّر نظرتها للعديد من الأمور.

وقالت Paris: كانت صدمة كبيرة خصوصاً انني قضيت مع Rick فترة طويلة. لا أعتقد أنني سأثق بأي رجل.. ما عشته كان أكثر شيء مؤلم ومؤذي قد يفعله أي شخص مع شابة صغيرة.

وأضافت: كنت صغيرة جداً.. لم يكن خطأي.

وفي الإطار نفسه، لفتت النجمة الثرية Paris Hilton إلى أنها قطعت علاقتها بجيمع الأصدقاء الذين يحاولون إستغلال شهرتها لأغراض شخصية ومصالح خاصة.

وعن طفولتها، أكدّت Hilton أنها نشأت في عائلة متماسكة ومثالية، كما ان علاقة والدها ووالدتها بدأت عندما كانا في سن المراهقة، اي أنهما يحبان بعضهما البعض بشكل جنوني، على عكس علاقة ثنائيات هوليوود التي تنتهي غالباً بالطلاق.

يشار إلى أن Rick Salomon متزوج حالياً من النجمة Pamela Anderson، وبعد إعلان نيتهما في الإنفصال مؤخراً، يبدو أنهما قررا منح علاقتهما فرصة أخرى.

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