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إغماء ميس حمدان بسبب مقلب محمد فؤاد

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إغماء ميس حمدان بسبب مقلب محمد فؤاد إغماء ميس حمدان بسبب مقلب محمد فؤاد

الأربعاء 23-07-2014 21:42

أصيبت الفنانة الأردنية الأصل ميس حمدان بحالة إغماء، خلال برنامج المقالب "فؤش في المعسكر" الذي يقدمه الفنان محمد فؤاد.

وبقيت حمدان في حالة بكاء شديد طيلة الوقت، مما أجبر فؤاد على عدم استكمال الحلقة، وقيامه بإيقاظ الفنانة وتهدئتها من حالة الرعب التي كانت تعيشها.

وتقوم فكرة برنامج "فؤش في المعسكر"على استضافة النجوم على أحد اليخوت بمدينة شرم الشيخ مع الإعلامية سالي شاهين، وأثناء الحوار يتعرض اليخت لهجوم من قبل أفراد وطائرات منتحلين شخصية الجيش الإسرائيلي، بحجة أنّ اليخت تعدّى الحدود البحرية الإسرائيلية، ويتم التحقيق مع الضيف من قبل الجهة الإسرائيلية المزيفة.

 

 

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