قصي خولي يدخل "علاقات خاصة" بعد رمضان

يستعد الفنان السوري قصي الخولي للمشاركة في المسلسل العربي المُشترك "علاقات خاصّة" من تأليف نور شيشكلي بالشراكة مع مؤيّد نابلسي، أما الإخراج فسيكون للمخرجة السورية رشا شربتجي.

وسيجسد الأدوار الرئيسية في العمل 12 ممثلاً، من لبنان وسوريا، فيما يبدأ تصويره بعد انتهاء شهر رمضان، بين مصر ولبنان وتركيا.

يتألّف المسلسل من ستين حلقة، ويتناول موضوع العلاقات الزوجية، من خلال أربعة ثنائيات، حيث يسلّط النص الضوء على نمط حياة كلّ ثنائي، وطبيعة العلاقة بين المرأة والرجل فيه، والمشاكل التي يواجهانها.

وبالتزامن مع التحضير لـ "علاقات خاصّة" تعمل شركة "أون لاين" المنتجة للمسلسل، على التحضير لعمل آخر بعنوان "قصّة حب"، حيث تلعب دور البطولة فيه الممثلة اللّبنانيّة نادين الراسي، وهو من تأليف نادين جابر، فيما لم يُحدّد اسم مخرجه بعد.

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