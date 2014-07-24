قضايا مسلسلات رمضان... دعاوى خاسرة أم فقاعات إعلامية؟

عشرات القضايا المطالبة بإيقاف الأعمال الدرامية المصرية في رمضان، برزت على الساحة الإعلامية، ناهيك عن الشجب والنحب على الفضائيات، واتهامات بإفساد الأخلاق والتعدي على القيم والمبادئ.

كل هذا لم يؤثر على الأعمال كونه مجرد فقاعات إعلامية أحدثت ضجة على الفضائيات؛ والنتيجة لا شيء، فالأعمال تُعرض، ولا يتعرّض أي منها للإيقاف.

وفي سرد لأبرز هذه القضايا التي أقيمت على الكثير من المسلسلات، نجد مسلسل "دكتور أمراض نسا"، حيث واجه دعوى قضائية من قبل هيئة مكتب النقابة العامة لأطباء مصر بتهمة تشويه صورة الأطباء والعمل على إذابة الثقة بين المريض والطبيب، حيث يظهر الفنان مصطفى شعبان الذي يُجسد شخصية طبيب بصورة تُسيء للأطباء بحسب وجهة نظر النقابة، حيث يقيم الطبيب علاقات مع المرضى النساء، وهو ما يعني عدم التزامه المهني والأخلاقي بوظيقته وبالقَسم الذي أدّاه.

مسلسل "دكتور أمراض نسا" يشارك في بطولته إلى جانب مصطفى شعبان كل من الفنانتين إيمان العاصي وصابرين، وهو عن قصة للمؤلف أحمد عبد الفتاح، ومن إخراج محمد النقلي وإنتاج محمود شميس.

وقد رد المنتج شميس على الدعوى قائلاً: "ان من حق أي جهة أن تقاضي من أساء إليها فلا مشكلة في ذلك، لكن المؤلف هو المسؤول فهو الذي كتب العمل"، موضحاً أنه في الأساس لم يتلقَ أي دعوى قضائية ضد العمل، وهو ما قد يشير إلى أن الدعوى التي قيل عنها كانت مجرد كلام وفقاعات إعلامية لا أكثر.

من جهته، شن عبد الستّار تميم هجوماً لاذعاً على أسرة مسلسل "المرافعة" لسرده قصة مقتل ابنته الفنانة اللبنانية الراحلة سوزان تميم، ورداً على الدعوى القضائية قالت دولي شاهين أن الشخصية التي تُقدمها اعتبرها البعض شخصية سوزان تميم، لكنها أكدت بأن هذا مجرد تخمين خاطئ، وأضافت أن مع متابعة الأحداث سيتضح للجميع اختلاف القصة تماماً عن قصة تميم، لكنها أشارت إلى وجود تشابه بين الشخصيتين في أمر واحد وهو أن دوللي تجسد شخصية فنانة يتم قتلها على أيدي رجل أعمال، غير أن تفاصيل القصة وحيثيات الشخصية بعيدة تماماً عن سوزان.

ويشارك دوللي شاهين في بطولة مسلسل "المرافعة" كل من النجوم: باسم ياخور، وشيرين رضا، وتامر عبد المنعم، وطلعت زكريا، والمسلسل من إخراج عمر الشيخ.

كما واجهت الفنانة نيللي كريم أزمة في مسلسلها "سجن النسا" لكن من دون أن يصل الأمر إلى حد القضاء بل هاجمها الكثيرون من خلال "غروبات" على صفحات "الفيس بوك" أهمها غروب يحمل اسم "ضد الإسفاف"، حيث طالب القائمون عليه، منهم المهندس إبراهيم محلب، بوقف عرضه نظراً للإيحاءات الجنسية الصريحة التي تظهر بين نيللي كريم وأحمد داوود ضمن أحداث المسلسل، كونه لا يليق عرضها في الشهر الكريم، كما اعتبر محلب أنه لا يصح عرض مثل هذه الألفاظ والمشاهد في التلفزيون على وجه الخصوص الذي يدخل كل البيوت.

وقد تقدمت كذلك بعض السجينات بشكوى إلى وزير الداخلية، يتهمن فيها أسرة العمل بالإساءة إليهن، حتى وصل الآمر إلى منع أسرة العمل من الدخول إلى السجن مرة أخرى لاستئناف التصوير داخله.

مسلسل "سجن النسا" يجمع في بطولته النجوم: نيللي كريم، وأحمد داوود، وروبي، ودرة، وهو عن قصة للكاتبة الراحلة فتحية العسال ومن إخراج كاملة أبو ذكرى.

من ناحيته، طالب المطرب والملحن عمرو مصطفى بمحاكمة صنّاع مسلسل "إمبراطورية مين" الذي تُقدمه هند صبري بتهمة الإساءة إلى مصر، بعدما قالت الفنانة بإحدى الجمل الحوارية في المسلسل "بلد زبالة"، وأضاف أن العمل أظهر مضيفات شركة مصر للطيران بشكل مُسيء وهو ما يؤدي إلى تدهور السياحة في مصر في الوقت الذي يتم العمل على تنشطيها ومحاولة إعادتها إلى الازدهار حسب تعبير مصطفى.

المسلسل يشارك في بطولته كل من النجوم: هند صبري، ومحمد شاهين، وعزت أبو عوف، والقصة للكاتبة غادة عبد العال، وإخراج مريم أبو عوف.

كما واجه مسلسل "صاحب السعادة" للفنان عادل إمام أيضاً التهديد برفع دعوى قضائية ضد العمل، من القائمين على مستشفى دار الفؤاد الكائنة بمدينة السادس من أوكتوبر، بعد الإساءة إليها من قبل الزعيم وحديثه عنها بالسوء في الحلقة الثانية من المسلسل، حيث أوضح أن المستشفى رفضت استقبال إحدى الحالات إلا بعد دفع بعض الأموال.

مسلسل "ابن حلال" للفنان محمد رمضان واجه بدوره دعوى قضائية بالإيقاف من المنتج السعودي محمد القحطاني، بتهمة قيام العمل بالإساءة إلى الشخصية السعودية بعد إظهار الفنان السعودي بشكل غير لائق على حد اعتباره.

وقام المنتج السعودي بتوكيل المحامٍي المصري نبيه الوحش لإقامة الدعوى، بسبب قيام الممثل الكويتي عبد الإمام عبد الله بلعب دور رجل سعودي الذي يتزوج من فتاة صغيرة تنتمي إلى الطبقة الفقيرة، ويعاملها معاملة قاسية ويعتدي عليها ويهينها، كما تم إظهاره بصورة الرجل الذي يسير وراء شهواته الجنسية فقط.

وقال الوحش في حديث لـ"سيدتي نت" أن القضية لم تخسر على الإطلاق، لكن هناك بعض الروتين في المحاكم وهو ما يُؤخر الحكم.

وقد أقام المحامي سمير صبري دعوى قضائية ضد أسرة مسلسل "صديق العمر" للمطالبة بإيقافه كونه يشوُه صورة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وأسرته على حد اعتباره، إلا أن العمل ما زال يُعرض حتى الآن دون أن يتعرض للإيقاف.