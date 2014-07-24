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إسرائيل تعتقل جنودها بعد تسريبات عن خسائرها في غزة على «واتس آب»

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أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، انه اعتقل عدة جنود ومدنيًا للاشتباه في أنهم سربوا أعداد القتلى والمصابين في غزة على وسائل التواصل الاجتماعي قبل إبلاغ أسرهم رسميًا.

وبعد أسبوع من القتال البري مع حركة المقاومة الإسلامية، «حماس»، قتل فيه 32 جنديًا على الأقل، يشكو بعض الإسرائيليين من أنهم علموا أولا بمقتل أقاربهم عن طريق موقع «واتس آب» أو أنهم ضللوا برسائل خاطئة قادتهم إلى الاعتقاد بأنهم ضمن القتلى.

وأدت هذه الظاهرة إلى نداءات في الصفحات الأولى من معلقين إسرائيليين بالتوقف عن إرسال تحديث غير رسمي للمعلومات المتعلقة بالإصابات.

وعلى أمل السيطرة على المعلومات صادر الجيش الهواتف الخلوية من الجنود، الذين يرسلون إلى القتال.

وذكر جيش الاحتلال في بيان وهو يعلن عن اعتقالات بعد تحقيق وصفه بأنه شمل «مصادر علنية ووسائل سرية» أن «إبلاغ اسرة جندي أو ضابط قتل في العمليات هو من أكثر الإجراءات حساسية وتخطيطا في الجيش لتتناسب مع مثل هذه اللحظة الخطيرة».

وجاء في البيان في إشارة إلى تطبيق «واتس آب» على الهواتف المحمولة، أن «الرسائل غير الرسمية، التي ترد عبر واتس أب غير مسؤولة وانتشرت بسرعة في أنحاء الشبكة الاجتماعية».

وعدل جيش الاحتلال معلوماته الرسمية فيما يتعلق بجندي قال في البداية إنه قتل في غزة، الأحد، لكنه أشار في وقت لاحق إلى أنه فقد في العمليات.

وذكرت «حماس» أنها أسرت الجندي لكنها لم تصدر صورًا له في الأسر.

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