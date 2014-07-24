700 ألف مصل يحيون ليلة القدر بالمسجد النبوي

المدينة المنورة - سالم الأحمدي تصوير - فايز المطيري

تحيي مئات الآلاف من المصلين (مواطنين وزوار ومقيمين) مساء اليوم الخميس ليلة السابع والعشرين من الشهر الفضيل ليلة القدر حسب الأحاديث النبوية المتواترة بتحريها في الليالي الوتر من العشر الأواخر وبخاصة ليلة السابع والعشرين.

وستؤدي جموع المصلين مساء اليوم صلاة العشاء وصلاة التراويح وصلاة التهجد والوتر ودعاء القنوت وقت السحر أكثر ساعات استجابة الدعاء - بإذن الله -.

ويتوقع أن يفوق عدد المصلين هذه الليلة ال 700 ألف مصل يتوافدون عادة على المسجد النبوي بعد الإفطار مباشرة ولا يغادرون الا مع تباشير الفجر.

ويتابع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة سير الخدمات المقدمة من الإدارات الحكومية ذات العلاقة كل فيما يخصه من خدمات لكي يؤدي المصلين صلواتهم وزياراتهم بكل راحة وطمأنينة. حيث أكد سموه على الجميع مضاعفة الجهد وبذل المزيد من العمل لأن خدمة الحجاج والزوار شرف لنا وهبة من الله يجب أن نشكر الله عليها ونؤديها على الوجه الأكمل فأجرها أجران أجر دنيوي وأجر أخروي وهو خير الأجرين سبحانه وتعالى على ما يبذل من جهد في خدمة ضيوف الرحمن وزوار الحرمين الشريفين.

من جانبها قامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بتوفير ماء زمزم لسقيا المصلين حيث وفرت 3000 حافظة لمياه ماء زمزم المبرد في جميع أنحاء المسجد النبوي, كما جندت المئات من العمال للقيام بأعمال النظافة حيث تعمل إدارة النظافة والفرش على مدار الساعة لمتابعة جميع الأعمال المتعلقة بالنظافة وخاصة فترة ما بعد الافطار.

وقد انتشر رجال الأمن وأفراد الدفاع المدني وأفراد الهلال الأحمر في الساحات المحيطة بالحرم وفي أروقة وساحات المسجد لتقديم العون والمساعدة لمن يطلبها من المصلين, وتسهيل خروج ودخول المصلين للحرم وتوفير العديد من مواقف السيارات بالساحات المحيطة بالمسجد إضافة إلى المواقف المخصصة تحت ساحات الحرم النبوي, وأكد مدير شرطة المنطقة اللواء عبدالهادي بن درهم الشهراني على جاهزية رجال الأمن العام واستعدادهم لخدمة هذه الأعداد الكبيرة من المواطنين والزائرين الذين تحتشد بهم أروقة المسجد النبوي وساحاته وما يحيط به من شوارع.

وأشار اللواء الشهراني أنه تم وضع خطط مسبقة لانسياب حركة المرور والمشاة والتواجد من قبل أفراد الأمن على مدار أربع وعشرين ساعة.

الى ذلك افاد نايف بن سيف الاحمدي الناطق الاعلامي باسم جمعية الهلال الاحمر السعودي أن الهلال الأحمر قد نشر حلقة دائرية حول المنطقة المركزية المحيطة بالحرم بسيارات الهلال الأحمر المزودة بأحدث الوسائل وأفراد متخصصين لتقديم العون والمساعدة بعد الله لكل محتاج لها بما في ذلك وضع نقط اسعافية متخصصة جوار المسجد النبوي لاسعاف المصابين في موقع الحدث.

من جانبها قامت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة للمسجد النبوي بمهام التثقيف الديني المتنوعة من إرشاد وتوجيه ومنع المخالفات الشرعية وتسهيل حركة الممرات حرصاً على توفير جو السكينة والروحانية لقاصدي الحرم الشريف, ونفذت مديرية الشؤون الصحية خططها لخدمة الزائرين بتجهيز جميع مستشفياتها ومراكزها الصحية لاستقبال الحالات التي تستدعي العلاج والتنويم وتقديم الرعاية الصحية لهم بشكل عاجل.