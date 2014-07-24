أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

40 أسرة منتجة تشارك في احتفالات منطقة قصر الحكم

Google+ Print

    تشارك 40 أسرة منتجة في فعاليات عيد الفطر المبارك التي تنظمها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بمنطقة قصر الحكم، من خلال عرض منتجاتهم وأعمالهم المنزلية في المواقع المخصصة لأصحاب المطاعم والمحال، التي يتوقع ان تحظى بإقبال كبير من الزوار وقت اقامة الفعاليات.

وتجري حالياً الاستعدادات في ساحات منطقة قصر الحكم لإنهاء الترتيبات اللازمة لإقامة الفعاليات على مدى ثلاثة أيام، كما تم تجهيز ميدان العدل وتوفير 1800 كرسي وشاشات عرض لنقل الاوبريت والعرضة. وتتضمن الفعاليات معرضاً مصوراً يحكي تاريخ العرضة في مراحل مختلفة، وفقرات متنوعة ستقدم في مسرح مجهز بساحة المصمك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما