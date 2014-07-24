40 أسرة منتجة تشارك في احتفالات منطقة قصر الحكم

تشارك 40 أسرة منتجة في فعاليات عيد الفطر المبارك التي تنظمها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بمنطقة قصر الحكم، من خلال عرض منتجاتهم وأعمالهم المنزلية في المواقع المخصصة لأصحاب المطاعم والمحال، التي يتوقع ان تحظى بإقبال كبير من الزوار وقت اقامة الفعاليات.

وتجري حالياً الاستعدادات في ساحات منطقة قصر الحكم لإنهاء الترتيبات اللازمة لإقامة الفعاليات على مدى ثلاثة أيام، كما تم تجهيز ميدان العدل وتوفير 1800 كرسي وشاشات عرض لنقل الاوبريت والعرضة. وتتضمن الفعاليات معرضاً مصوراً يحكي تاريخ العرضة السعودية في مراحل مختلفة، وفقرات متنوعة ستقدم في مسرح مجهز بساحة المصمك.