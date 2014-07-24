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بالفيديو.. صناعة « جريد النخيل »بين الاندثار وقبلة الحياة

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قال عامر عوض الله استشارى تدريب وتطوير حرف يدوية وهو من محافظة أسوان،: ” اعمالنا تقتصر على ” جريد النخيل “، وهى إحدى الحرف المهدده بالانقراض، ونحن من أكثر الدول انتاجا للبلح، ويوجد لدينا مخلفات نخيل من جريد ومشتقات أخرى وهى احدى الحرف التى تستقطب عماله كسيفة جدا، ونتمنى العناية اللازمة لعمل برامج تدريب مثل التى قمنا بها مع منظمة اليونسكو، ونتمنى صوتنا يوصل.”

وأضاف عوض الله أنه يستخدم أدوات يدوية مثل ” المقطع ” هذا يستخدم فى القطع والشق والتهزيب ويوجد غيرها من الادوات، وبعد ذلك يقوم عامر بشرح الطرق التى يقوم بها فى صناعة المنتج من الجريد، وقال انه ليس موظف لدى وزارة الثقافة، لكن العمل من خلالها عن طريق ورش العمل الخاصة بالحرفه او بالنشاط، وبنشكر الوزارة على انضمامنا للفنون التشكيلي’، وانا فى هذه المهمنة من حوالى 17 عام.

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